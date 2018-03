Za mé problémy může znásilnění matky, tvrdí Shia LaBeouf

„Ten muž utekl, moje máma za ním. Soused Dave přiběhl na pomoc. Pamatuji se, že měl kuši… Když jsem se loni dostal do léčebny, řekli mi, že jsem trpěl posttraumatickou stresovou poruchou. Poprvé, když mě zatkli, pramenilo to ze stejných s**ček. Nějaký chlap narazil do auta mé matky na parkovišti a moje hlava hned řekla: Musíš svou matku pomstít! Tak jsem na toho chlapa vytáhl nůž,“ prohlásil LaBeouf v interview pro magazín Esquire.

Herec přiznal, že má doteď hrůzu, že ho někdo přepadne. Také proto spává se zbraní u postele. První si koupil v jednadvaceti, aby se mohl bránit.

Podivné chování jako promenáda na červeném koberci s papírovým pytlem na hlavě a problémy s policií se propíraly více než jeho práce. To mu prý pokazilo pověst v Hollywoodu. Shia si postěžoval, že nikdo mu nechce dát druhou šanci a nemůže zavadit o pořádnou roli.

„Mé veřejné výlevy jsou jen selháními. Nejsou promyšlené. Je to boj s*áče, který obnažuje svůj zadek před světem. Ale musel jsem v určitou chvíli svým selháním pohlédnout do tváře. Musím převzít zodpovědnost a uklidit si před domem, než můžu vyjít ven a zase pracovat, takže se snažím zůstat tvůrčí a poučit ze svých chyb,“ dodal LaBeouf.