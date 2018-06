Hvězda Nymfomanky šokuje: LaBeouf na premiéru dorazil s pytlem na hlavě

Už nejsem slavný, to měl LaBeouf napsané na papírovém sáčku, v němž byly otvory pro oči. Na sobě měl černý smoking a nebýt pytle na hlavě, vypadalo by to jako jakákoliv jiná premiéra na červeném koberci.

Nešlo ale o první překvapení ze strany herce na festivalu Berlinale. Ještě před slavnostním večerem šokoval novináře, když náhle odešel z tiskové konference, kde nechal své kolegy Umu Thurmanovou nebo Christiana Slatera. Zmateně odpověděl jen na jednu otázku ohledně sexuálních scén ve filmu, kterých je snímek režiséra Larse von Triera plný (recenzi najdete zde).

"Když racci následují rybářskou loď, je to proto, že si myslí, že sardinky hodí do moře," vysoukal herec ze sebe.

V minulosti herec několikrát své podivné chování vysvětloval jako umělecký projev. Začátkem roku se omlouval za krádež filmu vzkazem na obloze. Podle fanoušků amerického grafika Daniela Clowese totiž hollywoodská hvězda vykradla dílo slavného autora komiksů (více zde).