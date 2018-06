Sheryl Lee z Twin Peaks zruinovala nemoc, musela prodat dům

11:01 , aktualizováno 11:01

Hvězdě kultovního seriálu Twin Peaks Sheryl Lee (47) diagnostikovali v roce 2007 vzácnou poruchu krve - neutropenii. To mělo neblahý vliv na její hereckou kariéru a dohnalo ji to do finanční nouze. Musela prodat dům i suvenýry z natáčení.