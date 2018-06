Po boku slavných milenců jsem se cítila méněcenná, říká Sheryl Crow

„Vždycky jsem chodila s muži, kteří byli velmi úspěšní, což by mohlo evokovat, že jsme na tom byli stejně. Ale nakonec se stane, že jeden z vás si bude připadat méněcenný, a to jsem vždycky byla já. Aby jedna osoba mohla zazářit, musí všichni ostatní ustoupit do stínu,“ řekla Crow pro magazín Good Housekeeping.

I přes nevydařené vztahy prý stále věří na lásku a doufá, že jednou potká toho pravého.

„Ráda bych se vdala, pořád jsem staromódní. Ale nemyslím, že manželství je ta neúžasnější věc na světě. Je lepší mít za sebou tři nevydařená zasnoubení než tři rozvody,“ prohlásila.

Přestože je zpěvačka bez partnera, je hrdá na svou rodinu. Má adoptované syny Wyatta (7) a Leviho (4).

„Chápou, že přišli z různých bříšek. Ale také věří, stejně jako já, že nás bůh dal dohromady. Vědí, jak jsem vděčná, že jsem se stala jejich maminkou. Takže když jsou naštvaní, že je nenechám hrát videohry, řeknu: bůh mi vás dal na starost. Vychovám vás nejlépe, jak můžu, a některá rozhodnutí nejsou zábavná,“ dodala.