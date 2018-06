Shemar Moore dováděl na nuda pláži

Ne že by zapomněl na existenci všudypřítomných paparazzi. Shemar Moore je poměrně známý tím, že se rád ukazuje tak, jak ho pánbu stvořil (a posilovna vylepšila). Ostatně v minulosti si jej jako milence nárokovaly Toni Braxtonová či Halle Berryová a jistě věděly proč.

O jeho dovádění s přáteli poprvé informoval National Enquirer, snímky nahého herce však rychle oblétly internet. My vám však ukážeme jen lehce rozostřenou verzi - při pohledu na to, čím se Moore odlišuje třebas od Halle Berryové, byste vás totiž mohli velice rychle napadat myšlenky zločince. Soudě dle míry rozostření ale sami poznáte, že je to docela chlapák.

Minulý měsíc seriálová hvězda mimochodem vzdorovala dvěma obviněním z řízení vozidla pod vlivem omamných látek, nakonec ale vyvázla bez trestu. Policie Moora zastavila 1. června v Santa Monice v jednu hodinu ráno.

"Jevil známky požití alkoholu, proto bylo rozjeto vyšetřování," potvrdil mluvčí kalifornské policie. Krevní testy však odhalily, že má v těle jen 0,8 promile alkoholu, což je v Kalifornii povolená míra pro řízení vozidla.