Sheenova manželka potřebuje na Charlieho uzdu

13:23 , aktualizováno 13:23

Mezi hollywoodskými hvězdami sedmatřicetiletým Charliem Sheenem a o šest let mladší Denise Richardsovou to asi začíná skřípat. Diva se totiž nechala slyšet, že musí co nejdříve vymyslet, jak udržet svého miláčka na uzdě. "Muži jako Charlie nepatří mezi ty, kteří by se po bujarém životě na stará kolena uklidnili a do smrti žili po boku milující manželky," tvrdí Denise.