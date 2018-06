Sheena potřetí odmítla pózovat nahá

Už třetí nabídku svléknout se pro Playboy odmítla Sheena Eastonová. Pětačtyřicetiletá americká zpěvačka britského původu, která se proslavila především koncem 80. let duetem U Got The Look se zpěvákem Princem, nehodlá navzdory vytrvalým snahám vydavatele pánského časopisu Hugha Hefnera pózovat v rouše Evině.