Sheen šel na léčení, natáčení seriálu Dva a půl chlapa je přerušeno

Podle Sheenova zástupce Stana Resenfielda nastoupil herec rehabilitační léčbu z preventivních důvodů. Další podrobnosti k léčbě neuvedl.

Sheen už byl v léčebně kvůli problémům s alkoholem a drogami, ale podle magazínu People je tam nyní kvůli psychickým problémům, které zažívá od té doby, co napadl svou manželku Brooke Muellerovou a hrozí mu za to trest (viz předchozí článek o Sheenově soudu).

"Charlie je ve stresu. Je unavený. Myslí jen na děti a Brooke," řekl Sheenův přítel magazínu People. "Chce se dostat pryč od negativních vlivů, vyčistit si hlavu a dát si pauzu," dodal.

Charlie Sheen poté, co ho v pátek zatkla policie. Charlie Sheen jde k soudu v Aspenu

Také jeho žena Brooke Muellerová, která si údajně přeje, aby byla žaloba proti Sheenovi stažena, je v péči lékařů a rovněž z neupřesněných důvodů. Jejich dvojčata v léčebně matku navštěvují a zatím bydlí u Sheenových rodičů.

Producenti seriálu Dva a půl chlapa hercovo rozhodnutí podstoupit léčbu schvalují a sdělili, že natáčení bude na určitou dobu pozastaveno. Do Sheenova zatčení ho sledovalo každý týden skoro 15 milionů lidí, čerstvé epizody pak vidělo 18 milionů diváků.