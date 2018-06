Hvězda Zoufalých manželek po smrti kolegy: Jsem narkoman a alkoholik

"Někteří lidé mohou namítat, že drogy daly světu největší a nejkreativnější umělce, Jimiho Hendrixe, Kurta Cobaina… Seznam je dlouhý. Ale drogy také vzaly jejich životy. I já bych mohl říct, že kdybych nebojoval se svou závislostí a neprožíval ji, možná bych nevytvořil to, co jsem vytvořil, ale mnohem raději bych prožíval chvíle, které jsem kvůli drogám ztratil, a sledoval, jak by mě ovlivnily kreativně ony," napsal v otevřeném dopise fanouškům herec.

Alkohol a drogy nakonec poškodily jeho vztahy osobní i profesní.

"Přišel jsem o spoustu cenných lidí, kteří se snažili mou kariéru vytáhnout nahoru, ale já jsem své závislosti dovolil vyprostit mě z jejich spárů," prohlásil Pyfrom, který už pět měsíců abstinuje.

Přestože nikdy nechtěl druhým kázat, co mají a nemají dělat, smrt hereckého kolegy Philipa Seymoura Hoffmana (více zde) ho přinutila, aby se se svými zkušenostmi podělil s ostatními.

Sedmadvacetiletého Pyfroma proslavila role Adrewa, syna Bree Van de Kampové, v seriálu Zoufalé manželky, kde hrál osm let.