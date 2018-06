Sharon Stoneovou propustili z nemocnice

10:37 , aktualizováno 10:37

Americká herečka Sharon Stoneová byla v neděli propuštěna z nemocnice v San Francisku, kam byla přijata se silnými bolestmi hlavy. Třiačtyřicetiletá herečka podstoupila chirurgický zákrok poté, co lékaři zjistili, že trpí kvůli narušené tepně krvácením do mozku. Podle lékaře Michaela Lawtona, který zákrok provedl, by Sharon neměla mít žádné trvalé následky.