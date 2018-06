Sharon Stoneová vydělává i na sněhu

Sharon Stoneová pózuje fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů. John Travolta a Sharon Stoneová tančí na oscarovém ceremoniálu. Sharon Stoneová s Philem Bronsteinem Režisér David Lynch a herečka Sharon Stoneová na zahájení festivalu v Cannes. Sharon Stoneová na zahájení festivalu v Cannes.

O tom, že myslí svůj záměr naplno podnikat v oblasti turistiky vážně, svědčí také mnohamilionová investice, kterou Sharon do své firmy neváhala vložit."Jde o skutečně velkou investici, která se mi vrátí zřejmě až za několik let. Určitě za to ale stála. Když by se mi čirou náhodou v podnikání nevedlo, tak jsem si alespoň splnila svůj celoživotní sen," prozradila s nutnou dávkou optimismu hvězda filmu Základní instinkt.Kalifornskou domovinu jako oblast pro své podnikatelské plány ovšem Stoneová hned v počátku zavrhla."Je potřeba vyzdvihnout a nabídnout lidem vyžití i v jiných oblastech," řekla herečka, která se proto rozhodla investovat raději v lyžařských centrech poblíž italského Bolzana, rakouských měst Innsbruck a Graz, francouzského Grenoblu a část svých zimních aktivit přesunula i do poněkud netradiční lyžařské oblasti na argentinskou stranu jihoamerických And.Paní ji říká také několik realit v americkém Aspenu, kam vyrážejí za lyžováním téměř všechny hollywoodské hvězdy.Sharon ovšem myslí i na ty, kteří si raději dopřejí sluníčko, vyhřátou pláž a moře. Velká část jejích investic do cestovního ruchu proto také směřovala do španělských letovisek kolem Barcelony, Alicante a Cartageny.Stranou jejího zájmu ovšem nezůstala ani Madeira, jeden z Kanárských ostrovů Tenerife a nedávno vybudovaný hotelový a zábavní komplex, který se jí podařilo koupit v Miami na Floridě.