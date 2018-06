Sharon Stoneová se rozvádí

Herečka Sharon Stoneová na slavnostním večeru v rámci mezinárodního filmového festivalu v Benátkách, na kterém převzal herec a režisér Clint Eastwood Zlatého lva za celoživotní dílo. Sharon Stoneová dokáže vypadat bezstarostně a svůdně. Na druhé straně sleduje a reaguje i na tragické společenské události. I herečku Sharon Stoneovou strhl druhý finálový zápas NBA mezi L.A. Lakers a Philadelphií Sharon Stoneová pózuje fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů. John Travolta a Sharon Stoneová tančí na oscarovém ceremoniálu. Sharon Stoneová s Philem Bronsteinem Členové poroty (zleva) indonéská herečka Christine Hakimová, americký režisér David Lynch (předseda), americká herečka Sharon Stoneová a hongkongská herečka Michelle Yeohová v jihofrancouzském Cannes, kde 15. května 2002 začal mezinárodní filmový festival. Režisér David Lynch a herečka Sharon Stoneová na zahájení festivalu v Cannes. Sharon Stoneová na zahájení festivalu v Cannes. Americké herečky Patricia Arquetteová (vlevo) a Rosana Arquetteová (uprostřed) pózují s Sharon Stoneovu (vpravo) na festivalu v Cannes. Sharon Stoneová Sharon Stoneová a Phil Bronstein

V rozvodové žádosti uvedli, že se budou společně podílet na výchově svého tříletého adoptovaného syna Roana."Chceme, aby náš syn zůstal šťastný, to je teď náš hlavní úkol," řekl pár novinářům.Otázky okolo rozdělení majetku hodlají manželé vyřešit později.Pár již žije odděleně - hvězda filmů Základní instinkt a Casino si zvolila Los Angeles, zatímco Bronstein bydlí v jejich domě v San Francisku, kde pracuje jako šéfredaktor deníku San Francisco Chronicle."Oba se snaží rozejít v klidu a hlavně zůstat rodiči Roana," řekl Bronsteinův advokát. Zástupkyně Stoneové odmítla věc jakkoli komentovat.Deník New York Post ocitoval anonymní zdroj, podle něhož se manželé rozhodli rozvést po návratu herečky z Londýna a Moskvy z natáčení filmu A Different Loyalty, kde byl jejím hereckým partnerem o rok mladší Rupert Everett v roli britského špiona. Zvěsti o manželských neshodách přitom kolovaly již několik měsíců.Sharon Stoneová byla již dříve provdána za producenta Michaela Greenburga, avšak jejich svazek vydržel pouze tři roky. Phila Bronsteina si vzala v roce 1998.