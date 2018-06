Sharon Stoneová je v sexu nenasytná

16:16 , aktualizováno 16:16

Hollywoodská hvězda Sharon Stoneová bez rozpaků přiznává, že touží mít co nejvíc milenců. V drápech šestačtyřicetileté herečky od loňského rozvodu s o sedm let starším novinářem Philem Bronsteinem skončila celá řada mužů ve věku od 22 do 39 let.