Stone: Základní instinkt byla výzva, na natáčení mám skvělé vzpomínky

„Tehdy mi bylo čtyřiatřicet let, byla jsem mladá, plná energie, milovala jsem nové výzvy. Ale měla jsem obrovský strach, že to nějak pokazím. Vlastně jsem ani nečekala, že by film mohl mít takový úspěch a potáhne se se mnou po celou mou kariéru,“ sdělila Stone.

I sama Sharon chvíli váhala, zda roli vzít. Ale když pak pročítala scénář s režisérem, už měla jasno, že do toho půjde. Původně se jí zdálo, že ve filmu bude až příliš erotiky, ale nakonec ji přece jen zlákal dobrý scénář a v neposlední řadě také tučný honorář. V přepočtu měla dostat přes jedenáct milionů korun, což bylo na tehdejší hollywoodské poměry opravdu hodně.

„Nabídli to asi dvanácti nebo třinácti herečkám přede mnou, ale všechny s díky odmítly. Takže to pak bylo na mně. Základní instinkt byla výzva. Na natáčení mám nakonec jen ty nejlepší vzpomínky,“ pokračovala.

Ve filmu v jednom záběru herečka roztahuje nohy a ukazuje rozkrok. Lidé si mysleli, že šlo o filmový trik, nebo že na sobě měla tělové kalhotky, ale vše bylo pravé.

„V záběru, kdy si dá nohu přes nohu, můžete na čtyři filmová políčka vidět skutečně její vaginu,“ potvrdil režisér Základního instinktu Paul Verhoeven v rozhovoru pro Playboy a dodal, že Sharon neměla se scénou problém. „Už když jsme projížděli scénář, řekla mi, že do toho jde,“ dodal.

Kromě filmu Základní instinkt později Sharon zazářila také ve snímcích Life on the line, Divoká hranice, Catwoman, Múza a dalších.

Sharon Stone si zahrála i v pokračování Základního instinktu: