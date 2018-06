Na svém těle nechci mít žádný tuk navíc, říká šedesátnice Sharon Stone

Od premiéry Základního instinktu uplynulo 26 let. Pro mnohé je však Sharon Stone stále nejvíc sexy ženou posledních desetiletí. V rozhovoru pro časopis Stellar prozradila, jak si svou postavu udržuje. Jen zřídka pije alkohol a místo toho si dává denně asi 20 šálků bylinného čaje.

„Nejsem člověk, který by rád někde vysedával. Na svém těle nechci mít žádný přebytečný tuk. Jsem sice umělec, ale potřebuji u toho pracovat i s tělem, ráda ho v práci používám,“ popsala herečka, která se ve volných chvílích ráda věnuje tanci, józe, plavání a pilates. Kromě toho až donedávna měla doma veslovací stroj.

Kromě již zmíněného Základního instinktu se Stone objevila v mnoha snímcích jako Total Recall, Někdo se dívá, Ďábelská lest nebo Casino. Za ten v roce 1995 dokonce získala Zlatý glóbus pro nejlepší herečku. Tím si podle svých slov utvrdila vlastní hrdost na to, jak je v práci schopná. Nikdy však nechápala, proč ji celou téměř 40letou kariéru považují za sexsymbol.

„Myslím, že je to docela vtipné, vzhledem k tomu, že posledních dvacet let jsem víc než hraní věnovala aktivistické činnosti, filantropii a mateřství,“ poznamenala herečka, která je matkou tří adoptovaných synů.

Jejím zatím posledním filmem je loňský snímek A Little Something For Your Birthday režisérky a scénáristky Susan Walterové. Původně v něm měla hrát roli matky, ale nakonec to dopadlo jinak. Sharon přišla s nápadem, aby v romantické komedii hrála losangeleskou módní návrhářku. Uspěla a roli pro ni dodatečně dopsali.