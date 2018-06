Sharon Stone slaví 60 s mladým přítelem na pláži

Herečka Sharon Stone (58) je už delší dobu bez partnera. Říká, že je spokojená. Kdyby prý chtěla, mohla by mít rande...

Hvězda Základního instinktu Sharon Stone nepatří mezi hollywoodské hvězdy, které by se snažily zastavit čas pomocí...

Sharon Stone se zastala Jamese Franka, jehož obvinilo několik žen

Herečka Sharon Stone (60) podporuje hnutí Me Too a Time’s Up. Ale také herce Jamese Franka (39), kterého několik žen...