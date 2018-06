Stárnutí jsem oplakala, přiznala Sharon Stone

Pro herečku je stárnutí daleko těžší než pro obyčejnou ženu. Musí se smířit s úbytkem práce i fanoušků a zároveň s tím, že nekompromisní kamery odhalují každou novou vrásku.

Od mnohých hereček slyšíme, jak se po padesátce cítí daleko lépe než ve třiceti, nebo naopak vidíme totožně protažené oči a ztvrdlou mimiku těch, které to s honbou za ztracenou tváří přehnaly.

Sharon Stone vypadá na 56 let výborně a také na tom intenzivně pracuje. Byly ale doby, kdy se kvůli věku hroutila. "Nebylo to vůbec snadné. Po čtyřicítce jsem se jednou dostala do stavu, kdy jsem vešla do koupelny s lahví vína, zavřela se tam a řekla si, že nevyjdu dřív, než se zcela přijmu taková, jaká jsem. A začala jsem zkoumat svůj obličej ve zvětšovacím zrcadle a dívala se na své tělo a plakala, plakala a plakala," svěřila Sharon v rozhovoru pro magazín Shape.

Po období odmítání a smutku ale přišlo období smíření. "Tak jsem si řekla: Teď prostě budeš stárnout. Co s tím uděláš? A řekla jsem si, že chci stárnout jako tanečnice. Chci své tělo neustále udržovat v dobré kondici. Chci na sobě pracovat. Mám ráda tanec a protahování. A moc ráda chodím cvičit do posilovny," dodala herečka.

Kromě toho přestala pít víno a změnila řadu dalších návyků.

"Byla jsem zvyklá pít víno, ale teď ho nepiju vůbec. Myslím, že v určitém věku s tím ženy musejí přestat, protože po alkoholu nám velmi opuchne obličej, prsa a partie kolem břicha," radí herečka.