Sharon Stone čelí obvinění z rasismu, vznesla ho filipínská chůva

Sharon Stone by asi nesouhlasila s Ivanou Gottovou, která si nemůže chůvy z Filipín vynachválit pro jejich usměvavost a píli. Americká herečka s tou svou spokojená nebyla a vyhodila ji v únoru 2011.

Filipínka na ni ale teď podala žalobu, v níž uvádí, že jí herečka zakazovala často chodit do kostela, číst v jejím domě Bibli a jednou jí zakázala, aby mluvila filipínsky na její tři děti, protože si nepřeje, aby mluvili "tak hloupě" jako ona.

Navíc jí neplatila přesčasy a vyhazov doprovodila poznámkou o "hlupácích z Filipín".

Sharon Stone s dětmi a jejich filipínskou chůvou

"Běžným problémem zaměstnanců v domácnosti je to, že nedostávají proplacené přesčasy. Když to dělají i celebrity, tak to slouží jako příklad vyžadující pozornost. Tisíce lidí pracujících stejně nedostávají zaplaceno za to, co odpracují. Doufejme, že publicita vycházející z této žaloby bude prospěšná jiným a vyvolá změnu v životech obyčejných lidí," uvedl právník Solomon Gresen, jenž zastupuje žalující Filipínku.

"Je to nesmyslná žaloba pro absurdní nařčení, která jsou vymyšlená a umělá. Sharon Stone bude u soudu zcela očištěna," vzkázal hereččin mluvčí Paul Bloch.

Sharon Stone má dva adoptivní syny - šestiletého Lairda a pětiletého Quinna. S bývalým manželem Philem Bronsteinem adoptovala v roce 2000 ještě syna Roana. Manželství ale o čtyři roky později rozvedl soud a herečka pak v roce 2008 prohrála boj o jeho opatrovnictví.