Sharon Stone: Všichni by se mi rádi zakousli do zadku i s celulitidou

„Necvičila jsem několik měsíců, protože jsem neměla pocit, že se mi to líbí. Ale teď jedu na dovolenou a vím, co budou všichni novináři dělat. Budou kroužit kolem mého zadku a budou produkovat ty šíleně zvětšené obrázky. A budou psát: ‚Co se probůh stalo s jejím zadkem? Je to tvaroh.‘ Ráda bych řekla, že je to jemný extra smetanový sýr Brie!“ vtipkovala Stone v rozhovoru pro E!News.

Hvězda Základního instinktu tvrdí, že by si nejspíš měla na zadek opatřit tetování se vzkazem pro paparazzi.

„Když si to objektivem přiblíží, měla bych mít na zadku tetování, které by říkalo: Chtěli byste se do něj zakousnout,“ dodala.

Herečka, která má tři adoptované syny, třináctiletého Roana, osmiletého Lairda a sedmiletého Quinna, je opět připravena najít si přítele.

„Když byli kluci malí, nechtěla jsem, aby je mátli nějací cizí lidé kolem. Teď už se randit nebojím. Teď jsem na to opět připravená,“ prohlásila herečka.