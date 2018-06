Nesnažím se vypadat nejlépe na celém světě, říká nahá Sharon Stone

„Ale nesnažím se vypadat nejlépe na celém světě. V určitém okamžiku se sami sebe začnete ptát: Co je opravdu sexy? Není to jen vytahování vašich prsou. Je to o tom, že se bavíte a máte natolik ráda, že se vám líbí osoba, se kterou jste. Kdybych věřila, že sexy bylo to, kým jsem se snažila být, když jsem dělala Základní instinkt, pak bychom to dnes všichni měli těžké,“ řekla herečka, která se pro americkou mutaci magazínu Harper’s Bazaar nechala vyfotit v Evině rouše v botách na vysokém podpatku a s diamanty.

Ale přiznala, že skvěle vypadá nejen proto, že se snaží pozitivně vnímat vlastní tělo. Po mrtvici v roce 2001 začala chodit na kliniku krásy, kde si nechává vyplnit vrásky injekčními gelovými výplněmi na bázi kyseliny hyaluronové. „Pro lidi je to už tak běžné mít výplně. Je to skoro jako kosmetické ošetření. Jako byste měla řasenku a výplň. A je to mnohem lepší alternativa než si nechat rozřezat obličej a nakonec vypadat, jako by vás to vtáhlo do větrného tunelu,“ míní Stone.

Po rozchodu s o 27 let mladším přítelem v roce 2013 je herečka stále sama. Novému vztahu se nebrání, ale s randěním má prý trochu problém. „Je to tak hloupé. Nevím, co mám dělat. Drze občas flirtuji, ale myslím, že muži si neuvědomují, že flirtuji. Říkají si: Ona je tak vtipná! Ale jestli víte o někom dospělém, kdo by mě chtěl pozvat na schůzku, zavolejte do Harper’s Bazaar,” dodala.