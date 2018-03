Sharon Stone se zastala Jamese Franka, jehož obvinilo několik žen

10:13 , aktualizováno 10:13

Herečka Sharon Stone (60) podporuje hnutí Me Too a Time’s Up. Ale také herce Jamese Franka (39), kterého několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování a nevhodného chování. Ona sama s mladším kolegou pracovala několikrát a nikdy prý nic neprofesionálního nezažila.