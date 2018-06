Kvůli nemoci jsem nemohla mít děti, děkuji za adopci, říká Sharon Stone

„Kvůli autoimunitnímu onemocnění bych dítě ani nemohla donosit, jsem vděčná za možnost adopce,“ svěřila se herečka magazínu Closer Weekly. Kvůli nemoci Sharon několikrát potratila. Během manželství s novinářem Philem Brinsteinem se to stalo tolikrát, že to prý už ani nepočítala. Byla za něj provdána v letech 1998 až 2003.

Po tolika traumatizujících zkušenostech později adoptovala tři chlapce - Roana (16), Lairda (12) a Quinna (10).

Jinou cestou si děti pořizovat nechtěla. Když viděla, že sama mít potomky nemůže, chtěla pomoci dětem, které jsou bez rodičů.

„Jednou jsem se zeptala syna Lairda, jestli si uvědomuje, jak moc ho miluji. Odpověděl mi, že ano, protože jsem si ho vybrala a vzala k sobě, takže ho musím moc milovat. Často si pouštím videa z doby, když byli synové ještě maličcí a vždycky mě to dojme. Tyto momenty jsou tak úžasné,“ sdělila herečka s tím, že jen díky synům se jí podařilo překonat složitá období.

„Říkám si, že tu musím být pro ně. Musím být silná a být jim oporou. Mají na světě jen mě. Nemůžu se hroutit a dělat hlouposti,“ doplnila.

Herečka špatně nesla stárnutí. Jako sexsymbol byla zvyklá na to, že ji muži obdivovali, ale po padesátce se objevily vrásky, se kterými se musela naučit žít. Dnes říká, že si na ně zvykla a začala je mít ráda.

„Nebylo to vůbec snadné. Dostala jsem se do stavu, kdy jsem vešla do koupelny s lahví vína, zavřela se tam a řekla si, že nevyjdu dřív, než se zcela přijmu taková, jaká jsem. A začala jsem zkoumat svůj obličej ve zvětšovacím zrcadle a dívala se na své tělo a plakala, plakala a plakala,“ prozradila v rozhovoru pro magazín Shape.