Sharon Stone sází na přirozenost, vyjde si bez make-upu i podprsenky

Sharon Stone a o 27 let mladší argentinský model Martin Mica spolu chodí od dubna a herečce to od té doby stále více sluší. Vypadá spokojeně, svěže a mladě. Několikrát se ve společnosti objevila bez podprsenky, za což sklidila kritiku, že pro ženy v jejím věku se to už nehodí.

Martin Mica a Sharon Stone

Herečka si však z toho těžkou hlavu nedělá. Když je venku se svými dětmi, neřeší, že není nalíčená, nebo že má mastné vlasy. S rodinou si prostě užívá. Pokud se ale ve společnosti objeví nalíčená, je to vždy velmi přirozené a decentní.

Herečka v minulosti prohlašovala, že nemá žádný problém ukázat se ve filmu nahá a že se jí plastické operace nelíbí.

"Pokud dostanu roli, kvůli které se budu muset svléknout, půjdu do toho. Nikdy nechci podstoupit plastickou operaci, stejně tak mě nebude nikdo digitálně upravovat. Vždycky to budu já, taková, jakou mě příroda stvořila. Nemám žádný problém ukázat své tělo," řekla herečka v roce 2006 při uvedení druhého pokračování Základního instinktu.

Sharon Stone byla dvakrát vdaná, v letech 1984 až 1990 za Michaela Greenburga a v roku 1998 si vzala Phila Bronsteina, se kterým se rozvedla po šesti letech. Herečka má tři adoptované syny, dvanáctiletého Roana, sedmiletého Lairda a šestiletého Quinna.