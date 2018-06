Sharon Stone: Proti plastice nic nemám, ale já ji nepotřebuji

"Nemůžu říct, kolik lékařů se mi snažilo nabízet facelift. Dokonce to zašlo tak daleko, že jsem se nechala ukecat, ale když jsem se podívala na své fotky, řekla jsem si, co mi chtějí upravit?" řekla Stone pro magazín New You.

Herečka je přesvědčena, že pokud si lidé chtějí některé nedostatky upravit za pomoci plastických chirurgů, mají na to právo.

"Nemyslím si, že je něco špatně na plastické chirurgii. Myslím, že je skvělá. Ale nemyslím, že je v pořádku ničit sám sebe. Své problémy si nemůžete léčit plastikami, a proto by bylo skvělé, kdyby u plastických chirurgů byli kvalifikovaní terapeuti a lidé by před operací museli podstoupit terapeutické sezení," prohlásila.

Podle herečky člověk musí zvládnout stárnutí s grácií. Stone si například nemůže vynachválit, že ve vyšším věku se jí zvýraznily lícní kosti.

"Lidé se bojí změny, že něco ztrácejí. Nechápou, že získávají také něco navíc. Myslela jsem, že ztratím výrazná víčka, která máte jako mladá, ale získala jsem jakousi krásnou hloubku. Když jsem ztratila plný obličej, mám tyto úžasné lícní kosti," prohlásila herečka, která je ve svém novém filmu k nepoznání.

V snímku Lovelace hraje upjatou matku pornohvězdy Lindy Lovelace (recenzi na film najdete zde).