Zdrogovala jsem manžela, aby se mi přiznal k nevěře, říká Osbourneová

Manželka rockera Ozzyho Osbourna, Sharon Osbourneová, dostala kdysi omylem e-mail adresovaný jedné z jeho milenek. „Byla jsem zoufalá,“ přiznala Osbourneová a doznala se k tomu, že zpěváka následně zdrogovala léky na spaní. Ačkoli mohl pod vlivem těžkých medikamentů zemřít, ona myslela v tu chvíli na jediné. Jak z něj dostat doznání o nevěře a zjistit identitu milenky.



Osbourneová zjistila, že jí Ozzy zahýbá s kadeřnicí Michelle Pughovou. Osbourne, zpěvák britské heavy metalové skupiny Black Sabbath, si poté veřejně nasypal popel na hlavu, prohlásil se nemocným, jenž trpí závislostí na sexu, a dobrovolně se léčil v psychologickém institutu. Sharon Osborneová dnes na celém příběhu vydělává ve svých talk show, ve kterých pere i to nejšpinavější rodinné prádlo a stále dokola se lituje.

„Manžel mi poslal e-mail, který byl určen jedné z jeho milenek. Pak si vzal prášky na spaní. Dala jsem mu do pití dva navíc... a zeptala se ho na vše a on mi vše vyzvonil. Nikdy by mi jinak pravdu neřekl. Styděl se, litoval toho. Věděla jsem, jak dlouho se to táhlo i kdo to byl. Ozzy mi řekl, že to s ní skončil a já mu věřila. Pak, za šest měsíců, jsem zjistila, že to nikdy neskončilo. A že tu byly i další ženy. Teprve potom přišel a přiznal, že je závislý a nemůže si pomoct,“ řekla Osbourneová deníku The Sun.

Ačkoli jsou Osbourneovi spolu třiatřicet let, nevěra a nedůvěra je provází většinu vztahu. „Nevěřím mu. Pořád se tím trápím. Nic na světě nebolí tak jako nevěra. Nic,“ míní Osbourneová.