Sharon Osbourne zvítězila nad rakovinou

Osbourne uvedl, že poslední měsíce byl zcela "vykolejen" neustálým stresem z nemoci své manželky a také tím, že o její chorobě prostřednictvím jejich reality show The Osbournes, která láme rekordy sledovanosti, věděla široká veřejnost.

To, že má rakovinu tlustého střeva, oznámila totiž sama Sharon loni v červenci. Následovaly měsíce intenzívní chemoterapie. "Lékaři řekli, že nádor zmizel, ale není vyloučeno, že se choroba obnoví," řekl Ozzy.

Zároveň přiznal, že nemoc jeho ženy ho velmi ovlivnila. "Zdá se mi, že jsem žil v nějakém stavu podobném nervovému zhroucení, neboť jsem si uvědomil, že nejsem schopný vydržet takové zatížení."

Osbourne si dobře uvědomuje, co pro něj Sharon znamená. Byla to totiž ona, která mu velmi pomohla zbavit se závislosti na drogách a alkoholu. Během chemoterapie své ženy Ozzy dokonce veřejně oznámil, že pokud Sharon vypadají vlasy, dá se ostříhat dohola. Nebylo to nic nestojící gesto. Je známo, že dlouhé vlasy jsou pro Ozzyho tak charakteristické, že se víceméně staly jeho obchodní značkou.

"Vždy jsme byli a budeme spolu. Jestli bude Sharon holohlavá, dám se také ostříhat dohola, abych s ní byl v radosti i žalu," prohlásil. Takže v této chvíli je jasné, že stříhat si vlasy Osbourne nemusí. Americké televizi Sharon řekla, že nyní ví, co je to skutečná bolest a utrpení. "Nyní chápu milióny stejně trpících lidí na celém světě. Prožila jsem všechno také," poznamenala Sharon.