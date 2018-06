Mám vaginoplastiku, přiznala Sharon Osbourne

Sharon Osbourne je typickou kalifornskou paničkou, která neváhá využít jakékoli metody k dosažení dokonalého těla. Jednašedesátiletá rodačka z Londýna teď přiznala v rozhovoru pro BBC, když se jí Graham Norton ve své talk show zeptal, která z plastických operací ji bolela nejvíc, že podstoupila vaginoplastiku.

"Zúžení vaginy. To bylo nejhorší. Ach, to byla mučivá bolest,“ řekla Sharon o plastice, kterou si nechala udělat po třech porodech pro radost sobě, ale především svému muži.

Ozzy Osbourne s manželkou Sharon v roce 1983 Ozzy Osbourne s manželkou Sharon v roce 2013

Do pořadu přišla s Colinem Farrellem. Irský herec se pohotově zeptal, co taková operace zahrnuje a jaký je výsledek. "Ukážu ti to později,“ hbitě odsekla Sharon a pobavila tím Colina, Grahama i přítomné diváky.

Sharon Osbourne má tři děti - třicetiletou Aimee, devětadvacetiletou Kelly a osmadvacetiletého Jacka a je už také babičkou. Právě kvůli vnoučatům podstoupila i odstranění obou prsou, když jí lékaři sdělili vysoké riziko rakoviny. "Chci tu být ještě dlouho a být babičkou pro Pearl," řekla.

Prsní implantáty, které si pak nechala dát, jsou prý poslední umělá věc v jejím těle.

"Někdy se kouknu na fotku a řeknu si, že můj obličej vypadá uměle. Z některých úhlů může vypadat opravdu nepřirozeně. Už jsem s tím definitivně skončila. Nemůžete si koupit zpět mládí, ať jste jakkoli bohatí. Už nikdy nepůjdu pod nůž," zařekla se Sharon.