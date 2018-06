Sharon Osbourne má nová prsa

„Bradavky už mi koukaly spíše dolů než nahoru. Viděly už jen moje nohy,“ nechala se slyšet dvaapadesátiletá Osbourne, která se chlubí velikostí 75C.

„Můj chirurg zná mé tělo lépe než manžel. Už ho viděl skutečně ze všech stran,“ dodala s úsměvem Sharon, která po překonání rakoviny plánuje znovu budoucnost.

Kromě toho, že dělá manažerku Ozzymu a pečuje o děti Kelly a Jacka, si také vybudovala úspěšnou televizní kariéru. „Miluji to, co dělám. A miluji pozornost, které se mi v posledních letech dostává. Jenže to není celý můj život. Jsem šťastná, když se můžu projít po zahradě, něco tam udělat a nechat pohoupat svá nová prsa na čerstvém vzduchu,“ vtipkovala v rozhovoru pro The Sun Sharon, která si chce vzít s Ozzym dva roky prázdnin.

„Ozzy pracoval třináct let bez přestávky. Proto budeme cestovat a nějaký čas strávíme na Novém Zélandu. Chceme být co nejvíce spolu,“ řekla Osbourneová.

Sharon se také netají tím, že má velkou starost o své děti. „Je hrozné žít v osamělém domě. Všichni už jsou pryč. Proto chceme vyrazit ven a žít nějaký čas mimo dům. Už to opravdu potřebujeme,“ dodala Ozzyho manželka.