Sharon a Halle si zahrají v Catwoman

Sharon Stoneová s cigaretou ve filmu Základní instinkt. Při tanci s Michaelem Douglasem v Základním instinktu. Halle Berryová Sdružení filmových a televizních herců (SAG) udělilo v Los Angeles cenu Halle Berryové. Sharon Stoneová na zahájení festivalu v Cannes. Novodobý představitel Bonda Pierce Brosnan a jeho filmová partnerka Halle Berryová. Halle Berryová s Ericem Benétem Sharon Stoneová Sharon Stoneová a Phil Bronstein

Postava Stoneové jménem Laurel je známou tváří jedné kosmetické firmy, která zároveň stojí za zločinnými operacemi, jež osnuje se svým mužem.Na roli detektiva Lonea, do něhož se Laurel zamiluje, aspiruje podle magazínu Hollywood Reporter dvaatřicetiletý americký herec Josh Lucas.Sharon Stoneová nedávno dokončila drama Cold Creek Manor o rodině, která se z města přestěhuje na venkov. Je to její první filmová role po víc než dvou letech.Herečka se v současné době rozvádí s novinářem Philem Bronsteinem. Stoneová byla již dříve provdána za producenta Michaela Greenburga, avšak jejich svazek vydržel pouze tři roky. Phila Bronsteina si vzala v roce 1998.Halle Berryová bude druhou Catwoman tmavé pleti. První byla Eartha Kittová, ale jen v televizním seriálu z šedesátých let.Nový esprit této postavě vdechla Michelle Pfeifferová v Burtonově snímku Batman se vrací z roku 1992.Pfeifferová by se v novém snímku o Kočičí ženě měla údajně objevit v menší roli.