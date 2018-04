Shannen Doherty má po roce špatné výsledky testů rakoviny

Podle onkologů má herečka v krvi zvýšenou hladinu nádorových markerů, což může nasvědčovat tomu, že onemocnění se do těla vrací. „Testy a výsledky. Test na jeden marker nádoru vyšel dobře. Jiný… je zvýšený. Znamená to, že musím na další testy a sledování. Ale i po tomto telefonátu zůstávám pozitivní a inventarizuji svůj život. Dost mi to pomáhá vidět věci v perspektivě a připomíná mi to, co jsem se naučila během léčby rakoviny. A někdy potřebuju trochu osvěžit paměť,“ napsala hvězda seriálu Beverly Hills 90210 na Instagramu.

„Jak jsem už řekla předtím, rakovina změní váš život způsobem, který si nikdo neumí představit. Mimochodem, zvýšená hladina může být z celé řady důvodů. A taky vitamin D. Potřebuji ho ještě víc!“ dodala ve svém příspěvku.



Herečce byla diagnostikována rakovina prsu v roce 2015. Ihned začala docházet na léčbu a podstoupila operaci. O průběhu nemoci a léčení informovala fanoušky pravidelně na sociálních sítích. Jejich pozitivní reakce jí prý pomáhaly a držely ji nad vodou. Na podzim 2016 se herečce rozšířily nádorové buňky z prsou do mízních uzlin. Ale po chemoterapii a ozařování se podařilo jejich zárodky zničit.

„Co znamená na ústupu? Slyšela jsem to slovo a neměla ponětí, jak na to reagovat. Jsou to dobré zprávy? Ano. Ohromující. Teď se musí dál čekat. Jak ví každý s rakovinou, příštích pět let bude klíčových. Vrátit se to může kdykoli. Mnoho z vás se mnou tento příběh sdílelo,“ napsala loni herečka, kterou tehdy čekala rekonstrukce prsou.



Shannen Doherty po boji s nemocí začala loni pracovat na remaku filmu Smrtící atrakce z roku 1988.