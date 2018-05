Shannen Doherty musí opět na operaci kvůli rakovině

Povahu zákroku sice herečka nespecifikovala, ale přiznala, že dochází na odběry vlastní krve před náročným chirurgickým zákrokem, který ji čeká.

„Můj lékař mi musel odebrat krev před blížící se operací. Mars P. měl se mnou trpělivost a vůbec nezvedal obočí nad mou úzkostí z velikosti té jehly. Byl trpělivý, milý a velmi dobrý. Jak jsem tam seděla a nechávala si do zásoby odebrat krev, ptala jsem se ho na lidi, kteří také darují,“ napsala Shannen na Instagramu, kde zveřejnila snímek z odběrové místnosti.

Herečka vyjádřila také obdiv nad dárci krve a krevních separátů a slíbila, že až se uzdraví, stane se rovněž dárkyní.

„Děkuji všem těm nesobeckým lidem, kteří darují. Děkuji Marsovi a všem na klinice ve Woodland Hills za úsměvy a tvrdou práci. Děkuji, Americký červený kříži,“ uvedla.

Začátkem dubna onkologové herečce oznámili, že má v krvi zvýšenou hladinu nádorových markerů, což může nasvědčovat tomu, že onemocnění se do těla vrací.

„Testy a výsledky. Test na jeden marker nádoru vyšel dobře. Jiný… je zvýšený. Znamená to, že musím na další testy a sledování. Ale i po tomto telefonátu zůstávám pozitivní. Dost mi pomáhá vidět věci v perspektivě a připomíná mi to, co jsem se naučila během léčby rakoviny. A někdy potřebuji trochu osvěžit paměť,“ oznámila herečka, které byla diagnostikována rakovina prsu v roce 2015.

Ihned začala docházet na léčbu a podstoupila operaci. O průběhu nemoci a léčení informovala fanoušky pravidelně na sociálních sítích. Jejich pozitivní reakce jí prý pomáhaly a držely ji nad vodou. Na podzim 2016 se jí rozšířily nádorové buňky z prsou do mízních uzlin. Ale po chemoterapii a ozařování se podařilo jejich zárodky zničit.