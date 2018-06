Shannen Doherty se z porna Hiltonové udělalo nevolno

Doherty byla za Salomona provdaná v roce 2002, manželství však po devíti měsících skončilo kvůli četným hádkám v troskách.



Rick Salomon

Herečka i přesto označuje Salomona za svou životní lásku a přiznává, že se nikdy nedokázala vyrovnat s potupným erotickým videem, známým pod názvem One Night in Paris, kde si to její exmanžel rozdává s hotelovou dědičkou.



Paris Hiltonová

"To video je naprosto nechutné. Absolutní zvrhlost. Hnus. Málem jsem se pozvracela," uvedla Doherty, která ještě před rozšířením videa na veřejnosti v roce 2004 věřila, že by se mohla se Salomonem dát znovu dohromady.