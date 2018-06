Shannen Doherty kvůli rakovině žaluje správce svých financí o miliony

16:20 , aktualizováno 16:20

Herečka Shannen Doherty (44) zažalovala správce svých financí za to, že ohrozil její zdraví. Neplatil za ni totiž zdravotní pojištění, a herečka tak nedocházela k lékaři. Myslí si, že kdyby pojištění měla, k lékaři by šla a dřív by se zjistilo, že má rakovinu. Po správci financí nyní požaduje částku v přepočtu 360 milionů korun.