VIDEO: Doherty bojuje s rakovinou po svém. Po chemoterapii tančí

„Ahoj lidi, dneska jsem den po chemoterapii. Mám červený obličej a jsem ze steroidů trochu oteklá. Necítím se nejlíp. Jsem vážně unavená. V noci mi bylo na zvracení a všechno mě bolelo. Zkrátka typický stav po chemoterapii. Nejraději bych ležela v posteli a nic nedělala, ale hádejte, kam se místo toho chystám. Chystám se dát si do těla,“ sdělila filmová Brenda ve svém videu.



Chce tak podpořit lidi s rakovinou, aby se nevzdávali a nezapomínali na to, že by měli dělat, co je baví. Navíc si Shannen myslí, že když lidé jen leží a čekají na uzdravení, automaticky se tím podvědomě vzdávají a nemoc sílí.

„Myslím si, že když jste den po chemoterapii, pomůže vám v léčebném procesu namísto odpočinku pohyb. Někdy to vůbec není jednoduché. Stává se mi, že hned druhý den po chemoterapii nejsem schopná dělat opravdu vůbec nic. Ale v tom případě to udělám hned další den,“ popisuje herečka. Je přesvědčená, že pohyb je klíčem ke zdraví.



„Určitě musíte všechno dopředu probrat se svým lékařem. Každý je jiný a každý reaguje na léčbu odlišně,“ myslí si.

Ona pravidelně po dohodě se svým ošetřujícím lékařem jezdí cvičit a hlavně tančit. Zamilovala se do moderních tanců a se svou trenérkou si dává do těla. „Díky tomu se mi z těla lépe vyplavují toxiny. Po každém cvičení se cítím mnohem lépe. Je to fajn,“ dodala.