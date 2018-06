Občas mám pocit, že to nezvládnu, říká o rakovině Shannen Doherty

„Den po chemoterapii není vždy tak úžasný. Někdy člověk prostě není schopen tančit ani jíst nebo dokonce myslet na další den. Někdy má pocit, že to prostě dál už nezvládne. Ale to přejde. Někdy druhý den nebo za dva dny nebo za šest, ale přejde to a můžete se zase hýbat. Všem trpícím bych ráda vzkázala, buďte odvážní. Zůstaňte silní. Buďte pozitivní,“ prohlásila Shannen Doherty, která obdržela cenu za odvahu od neziskové organizace American Cancer Society.

Herečce se rakovina rozšířila z prsu do lymfatických uzlin. Po chemoterapii ji čeká ještě ozařování. Velkou oporou pro ni je její maminka a také třetí manžel Kurt Iswarienko.

„Smysl pro humor a přátelé. To jsou dvě věci, které jsou v životě důležité a zvláště, když bojujete s nemocí jako rakovina. Jsem šťastná, že mám obě,“ napsala herečka na Instagramu, kde pravidelně zveřejňuje fotky z léčby.

Nedávno se také pochlubila, že jí po chemoterapii pomáhá tanec, ale vše musí konzultovat s lékaři (více zde).