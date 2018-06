Shannen Doherty se raduje. Léčba byla úspěšná a rakovina je na ústupu

Hvězda seriálu Beverly Hills 902 10 se během léčení snažila nepropadat černým myšlenkám a za podpory partnera a svých nejbližších náročnou léčbu zvládla.

„Rakovina už je na ústupu. Hodlám teď jen dýchat,“ sdělila svým fanouškům Shannen, která celou léčbu dokumentovala na svém profilu na sociální síti.

Před fanoušky nechtěla nic tajit a zároveň chtěla svými příspěvky pomoct lidem, kteří byli v podobné situaci.

Loni na podzim se herečce rozšířily nádorové buňky z prsou do mízních uzlin. Ale po chemoterapii a ozařování se podařilo jejich zárodky zničit.

„Co znamená na ústupu? Slyšela jsem to slovo a neměla ponětí, jak na to reagovat. Jsou to dobré zprávy? Ano. Ohromující. Teď se musí dál čekat. Jak ví každý s rakovinou, příštích pět let bude klíčových. Vrátit se to může kdykoli. Mnoho z vás se mnou tento příběh sdílelo,“ napsala Doherty dále na Instagramu. Teď ještě slavnou hvězdu čeká rekonstrukce prsou.

Shannen Doherty před onemocněním rakovinou prsu: