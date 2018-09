Kvůli novému prsu jsem musela hodně přibrat, říká hvězda Beverly Hills

Ve speciálním televizním pořadu Stand Up to Cancer prozradila herečka Shannen Doherty novinářům, že poté, co úspěšně prošla náročnou léčbou rakoviny, si nyní mnohem více užívá každý den a dokáže se radovat z maličkostí. Tvrdí, že je i lepší herečkou, protože v sobě dokázala objevit nové emoce.



„Stále denně cítím pocity jako je strach, ale zároveň také obrovskou vděčnost. Jsem šťastná, že jsem naživu. Poté, co si projdete něčím podobným, si pak všeho mnohem více vážíte a dokážete ocenit každou malou radost,“ svěřila se.

Až v květnu tohoto roku podstoupila herečka rekonstrukci prsu. Dříve to bohužel nebylo možné, protože následkem boje s onkologickým onemocněním Doherty velmi zhubla. Pro rekonstrukci bylo nutné získat spolu s hmotností větší množství autogenní tkáně z vlastního těla herečky.

Jako autogenní tkáň se využívá přední stěna břišní v podobě přenosu laloku ze stěny. Ta poskytuje kůži a tuk v množství dostatečném pro rekonstrukci. Herečka přiznala, že nabraná kila se jí daří jen těžko shazovat.

„Neměla jsem žádnou přebývající kůži nebo tuk. Musela jsem kvůli operaci přibrat několik kilogramů, které se mi teď nedaří shodit. Co je ale pár kilo navíc v porovnání s mým zdravím a super novým prsem,“ říká optimisticky Doherty.