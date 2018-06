Mám ho ráda, ale lže o mně, říká Shannen Doherty o seriálovém bratrovi

Jason Priestley v knize Memoir třeba vzpomíná, jak herci letěli soukromým letadlem do New Yorku. Doherty prý hned po vstupu na palubu na všechno nadávala. Vadilo jí také, že místo limuzíny pro ni poslali obyčejný vůz.

„To byl jen začátek,“ napsal Priestley a dodal, že jeho seriálová sestra nadávala na jídlo na palubě, teplotu v kabině a všechno ostatní.

Doherty to ale popírá a za všechno viní Priestleyho autonehodu z roku 2002, při níž málem zemřel. Na závodním okruhu v Kentucky narazil v rychlosti kolem 288 kilometrů v hodině do zdi. Skončil s poraněnou páteří a vážným zraněním hlavy.

„Mám Jasona ráda, ale víte, že měl nehodu. Při závodech. A myslím, že část jeho paměti se po tom změnila. Prý jsem chtěla limuzínu, přitom jsem je nenáviděla celý svůj život. Považovala jsem je za trapné a směšné. Myslím, že to jsou věci, které by se v žádném případě nestaly,“ prohlásila o událostech popsaných v knize.

Dokonce prý ani neletěla tím letadlem, o němž Priestely píše. „Možná si mě plete s někým jiným ze seriálu. Ale na druhou stranu, jde o to prodat knihu, ne?“ míní herečka.

Doherty s ostatními kolegy problém nemá. Říká, že se stále vídá Ianem Zieringem, Jennie Garthovou i Brianem Austinem Greenem. Dokonce sledovala reality show Tori Spellingové. Přestože sama televizi prodala záznam své svatby, rodinné problémy a nevěru manžela by jako Spellingová před kamerami neřešila.

„Ani za milion let. Nikdy. Byla to její volba, jak se chtěla s tím vyrovnat. Někteří lidé to potřebují dostat ze sebe, navíc by se to beztak objevilo v novinách. Já bych se tak ale nikdy nerozhodla,“ dodala.

Připomeňte si kultovní seriál Beverly Hills 902 10:

VIDEO: Úvod kultovního seriálu Beverly Hills 90210 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu