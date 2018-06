Shania Twain se tajně vdala za muže, jehož první žena randí s jejím bývalým

Jejím vyvoleným se stal bývalý manžel její tajemnice Marie-Anne Thiebaudové, která nyní žije se zpěvaččiným exmanželem Robertem Muttem Langem.

Svatba se konala v portorickém Rincónu za účasti asi 40 rodinných příslušníků a blízkých přátel. Zasnoubení oznámil pár minulý měsíc.

Pětačtyřicetiletá Shania Twain patří mezi první zpěvačky country, jimž se podařil úspěšný průlom do vod populární hudby. Tuto pětinásobnou držitelku cen Grammy proslavily hity jako You're Still The One, That Don't Impress Me Much, From This Moment či Man! I Feel Like A Woman.

Shania Twain a její manžel Frederic Thiebaud

Když se v roce 2008 rozpadlo její manželství, našla Twain útěchu u Thiebauda, podnikatele z firmy Nestlé, který se rovněž rozešel s manželkou Marie-Anne. Tato žena byla sekretářkou a spravovala zpěvaččin zámeček se 46 pokoji ve Švýcarsku. Stala se její blízkou přítelkyní i společnicí na cestách, protože Twain ve Švýcarsku prakticky nikoho jiného neznala.