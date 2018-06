V dětství mě zneužíval otčím, přiznala zpěvačka Shania Twain

„Nepůjdu do detailů, ale je důležité o těchto věcech mluvit. Proto mi nevadí, že to říkám. Lidé tak pochopí, že i tohle se dá přežít,“ vysvětlila v rozhovoru pro The Guardian.

„Sexuální zneužívání jde ruku v ruce s fyzickým a psychickým, když je agresorem někdo, koho znáte. Naučila jsem se to blokovat sama v sobě. Agresoři vás musejí manipulovat. A já si sama sobě řekla: Dobrá, s touto osobou je něco špatně a není to dobrý člověk,“ popsala zpěvačka.

Rodina byla velmi chudá, a Shania tak odmala vystupovala v hospodách a vydělávala zpěvem. Její matka i nevlastní otec zemřeli při autonehodě, když jí bylo 22 let. Rodina do té doby zůstala pohromadě i přes všechny těžkosti. Sama Shania říká, že i pro ni bylo hodně důležité, aby byli všichni spolu.

„Bylo mi mě samé hodně líto. Ale byla jen jedna jiná možnost, a to jít někam pro odbornou pomoc. Když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si ale řekla, že když někam půjdu, oddělíme se od sebe. A takovou představu jsem nedokázala přijmout,“ popsala v rozhovoru.

Volila bych Trumpa

Část interview se věnovala i názoru zpěvačky, která má kanadské občanství, na americkou politiku a prezidenta Donalda Trumpa. Před časem totiž prohlásila bez dalších podrobností, že kdyby se mohla amerických voleb zúčastnit, dala by mu hlas. Teď už byla v odpovědi opatrnější.

„Ta otázka mě tehdy zaskočila. Moc lituji, že jsem odpověděla, aniž bych to zasadila do širšího kontextu. Jsem rozhodně proti diskriminaci jakéhokoli druhu. Myslím, že z mého chování je jasné, že nemám se současným prezidentem žádné společné morální názory. S velkou částí Američanů ale dokázal Trump mluvit tak, že jim byl blízký a nebyl pro ně jen nějakým politikem. Moje minulá odpověď byla hrozná, ale vždyť víte, že dělám hudbu proto, abych lidi spojovala, ne rozdělovala,“ vysvětlila podrobněji.

Shania Twain (New York, 28. srpna 2017)

Autorka hitů jako třeba That Don’t Impress Me Much nebo You’re Still The One pak ocenila Trumpovu upřímnost a transparentnost.

„Hlasovala bych pro Trumpa, protože i když se choval urážlivě, byl upřímný. Je lepší být rovný nebo zdvořilý? Když byste tedy nemohli mít obojí… Já bych volila mít o názorech jasno. A to přece u politiků není běžné,“ dodala zpěvačka.