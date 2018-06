Shania Twain: Nejlepší kamarádka mi svedla muže, nemám důvod ji vídat

„Nikdy jsem ji už neviděla. Nechci si ji pouštět do života. Není moje budoucnost. Je moje minulost,“ řekla zpěvačka listu New York Post.

Marie-Anne Thiébaudová byla sekretářkou a spravovala zpěvaččin zámeček se 46 pokoji ve Švýcarsku. Stala se její blízkou přítelkyní i společnicí na cestách, protože Shania ve Švýcarsku prakticky nikoho jiného neznala. O to víc ji dvojí zrada vzala.

„Když se to stalo, říkala jsem si: Zapomeň, to je víc než uneseš. Nikdy nebudeš znovu zpívat. Musela jsem si to odtruchlit,“ prozradila Twain.

Shodou okolností se později zamilovala do bývalého partnera své kamarádky, která už byla s jejím exmanželem. Kanadská country zpěvačka se pak na Nový rok 2011 za švýcarského podnikatele z firmy Nestlé Frédérika Thiébauda vdala (více zde).

Shania Twain byla vdaná za Roberta Langeho v letech 1993 až 2008 a mají spolu syna Eju (13). Zpěvačku proslavily hity jako You’re Still The One, That Don’t Impress Me Much, From This Moment či Man! I Feel Like A Woman.