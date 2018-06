Shakira půjde k soudu, bývalý přítel ji žaluje o dvě miliardy

De la Rua si myslí, že má právo na to, aby mu jeho bývalá ušlý zisk nahradila. Kolumbijská hvězda s ním žila téměř 11 let do roku 2010. Při rozchodu oficiálně médiím oznámili, že zůstávají přáteli a že budou pokračovat jako obchodní partneři.

De la Rua teď ale podává žalobu u soudu v New Yorku, v níž obviňuje zpěvačku, že porušila domluvu, měla mu platit podíl na ziscích z podnikání. Sto milionů dolarů tak hodlá vysoudit.

Antonio de la Rua je synem bývalého argentinského prezidenta Fernanda de la Ruy. Shakiře prý pomohl vydělat 300 milionů dolarů, ona mu ale nezaplatila slíbenou třetinu. V roce 2011, rok po rozchodu, ho prý kolumbijská hvězda vyhodila.

Shakira teď randí se španělským fotbalistou Gerardem Piquem, s nímž čeká dítě (více zde).