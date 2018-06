Shakira půjde po svatbě na plastiku

13:34 , aktualizováno 13:34

Populární kolumbijská zpěvačka Shakira zůstává věrná svému příteli Antoniu de la Rua, synovi bývalého argentinského prezidenta. A to bez ohledu na to, že novináři předvídali páru neslavný konec poté, co rodina de la Rua pozbyla své moci. Shakira nemíní podlehnout jakékoli provokaci. A víc než to. V rozhovoru pro argentinský list El Clarin uvedla, že dlouho očekávaná svatba s Antoniem se bude konat v příštím roce.