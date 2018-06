Shakira porodila syna, jmenuje se Milan

Zpěvaččin o deset let mladší partner Gerard Piqué si před koncem roku z fanoušků vystřelil a oznámil, že se jim narodilo dítě. Byla to však legrace (více zde). Tentokrát se s přírůstkem pochlubila na internetu novopečená maminka.

"Jsme rádi, že oznamujeme narození Milana Piqué Mebaraka, syna Shakiry Mebarakové a Gerarda Piquého, narodil se 22. ledna v 21:36 v Barceloně, Španělsku," píše se na zpěvaččiných stránkách.

Chlapec se narodil plánovaným císařským řezem a měl tři kila. Piqué byl podle informací z rodiny během porodu na sále. Milan se prý hned po narození stal členem FC Barcelona, stejně jako jeho otec.

Shakira také vysvětlila, co znamená jméno jejího syna. V slovanském jazyce to je "drahý, milující a laskavý", v latině "dychtivý a pracovitý" a v sanskrtu je to "sjednocení".