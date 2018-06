Shakira: Hubnutí po porodu bylo stresující

Kolumbijská zpěvačka Shakira je maminkou. Ve čtvrtek porodila svého prvního syna. Zprávu o narození potomka poslal do...

Shakira se pochlubila těhotenským bříškem, bude mít syna

Pětatřicetiletá Shakira čeká s o deset let mladším fotbalistou Gerardem Piqéem první dítě, a bude to syn. Zpěvačka to...