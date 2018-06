Shakira je po jedenácti letech sama, s partnerem se rozešla už v létě

"Rozešli jsme se vlastně už loni v létě," přiznala Shakira na svém blogu.

"V srpnu 2010 jsme se shodli, že si dáme pauzu v našem romantickém vztahu. Během té doby jsme pokračovali ruku v ruce ve spolupráci, zůstali jsme blízkými přáteli a doteď jsme vše tajili," napsala třiatřicetiletá Kolumbijka.

Zároveň však Shakira nevyloučila, že se k sobě s investičním bankéřem vrátí.

"Tento čas odloučení vnímáme jako dočasný, jako čas pro osobní růst. V podnikání a na profesionální úrovni jsme stále partnery. Naše přátelství a pochopení jeden pro druhého je neoblomné a nezničitelné," dodala zpěvačka.

V srpnu 2009 přitom ještě uvažovala, že si Antonia vezme a založí spolu rodinu.

"Pořád myslím na to, že založím rodinu. Antonio a já jsme spolu devět let a fungujeme jako manželský pár, i když nejsme ještě svoji. Nemyslím si, že toho pravého člověka v životě potkáte vícekrát než jednou. Ani nepřemýšlím o slávě. My se na sebe koukáme jako na muže a ženu a o tom to je. Snažíme se žít normální život, takže se pořád můžu cítit jako obyčejný člověk," prohlásila tehdy.