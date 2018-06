Shakira dává přednost studiu na vysoké před večírky

Kolumbijská zpěvačka, která dobyla svět nejen svým hlasem, ale také umným pohybem boků při břišním tanci, se na Kalifornské univerzitě zahloubala do učebnic oboru Dějiny západní civilizace.

"Mezitím, co se všichni ostatní vydali na pláž, ceny MTV a Emmy, Shakira celé léto studovala dějiny západní civilizace na Kalifornské univerzitě v Los Angeles," řekl serveru People.com zdroj blízký zpěvačce.

Popřel ovšem zprávy o tom, že by se měla třicetiletá zpěvačka v blízké budoucnosti vdát.

Shakira, která prorazila v roce 2001 hitem Whenever, Wherever, je také známá svým nadšením pro charitu. Svoji první nadaci založila, když jí bylo osmnáct let. Soustřeďuje se hlavně na Jižní Ameriku, kde už pomohla tisícům dětí bojujících s nemocemi nebo chudobou.