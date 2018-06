Shakira chce rodit před svatbou

"Ještě jsem o tom Antonia nepřesvědčila, on si myslí, že není třeba narušovat obvyklý přádek věcí," řekla šestadvacetiletá zpěvačka s úsměvem.

Na jaře letošního roku Shakira v rozhovoru pro argentinský list El Clarin uvedla, že se s Antoniem vezmou v příštím roce. K prohlášení o datu svatby ji víceméně donutila skutečnost, že ji novináři vytrvale spojovali s pilotem Formule 1 Juanem Pablem Montoyou.

Shakira se tímto způsobem rozhodla manifestovat celému světu svou lásku ke snoubenci i s ohledem na to, že novináři předvídali páru neslavný konec poté, co rodina de la Rua pozbyla své politické moci.

Shakiru proslavily sexy pohyby

Zpěvačka kolumbijsko-libanonského původu hovoří španělsky, arabsky a anglicky a její písničky poslouchají teenageři v Severní i Jižní Americe, Evropě i na Blízkém východě.

Proslavila se nejen hity Whenever Wherever nebo Underneath Your Clothes, ale především svými smyslnými taneční pohyby. Prdelkou prý kroutí odjakživa, jakmile uslyší rytmickou hudbu. "Nikdo mě to nemusel učit, bylo to pro mne úplně přirozené. Až později jsem zjistila, že ne všechna děvčata se umějí pohybovat jako já. Zkrátka to neodpovídá životnímu stylu lidí, kteří odmítají naši sexualitu, protože muže a ženy, kteří se snadno vzruší, nelze dobře kontrolovat."

Za své tělo se modlí

Novináři se často Shakiry ptají, jestli se jako žena cítí být diskriminována nebo zda se považuje za sexuální objekt. "Své tělo pokládám za dar od boha, který s vděčností přijímám. Proto se modlím každý den a před každým koncertem," vysvětluje Shakira, která je věřící katolička, třebaže její rodina pochází z Libanonu.