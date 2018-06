Shakira se pochlubila těhotenským bříškem, bude mít syna

12:57 , aktualizováno 12:57

Pětatřicetiletá Shakira čeká s o deset let mladším fotbalistou Gerardem Piqéem první dítě, a bude to syn. Zpěvačka to prozradila v jednom z rozhovorů a na Twitteru teď zveřejnila fotku, na které ukázala rostoucí bříško.