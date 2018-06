Shakira s Rihannou natočily dráždivé video, svíjejí se spolu v posteli

Svlékání, twerking ani sexuální scény s muži už nejsou pro Rihannu a Shakiru nic neobvyklého. Přesto našly způsob, jak překvapit. Ve společném duetu se rozhodly muže vynechat a do postele šly rovnou spolu.

V černých body se svíjejí na posteli, hladí se po zadku a padne i letmý polibek. Když to spolu natočí ženy, které patří mezi nejvíc sexy zpěvačky na světě, je úspěch videa zaručen, nehledě na kvalitu písničky.

Tmavá kráska z Barbadosu a její blond kolegyně z Kolumbie natočily píseň Can't Remember To Forget You na album Shakiry. Šestatřicetiletá maminka ročního syna Milana hrdě předvádí své křivky také v červených průsvitných šatech. O 11 let mladší Rihanna se zase u zdi svíjí v černém průsvitném topu.

Shakira si ji ovšem pro píseň vybrala prý hlavně kvůli hudebnímu cítění a ne vzhledu. "Píseň Can't Remember To Forget You je kombinací reggae a rocku. Proto jsem myslela, že by na to Rihanna byla perfektní," říká Shakira.